USA ber amerikanarar forlate Ukraina i løpet av 48 timar

utenriks

På ein pressekonferanse fredag sa USAs nasjonale tryggingsrådgivar, Jake Sullivan, at amerikanske styresmakter enno ikkje veit om Russland kjem til å invadere Ukraina.

Samtidig viste han til eit scenario som etter seiande viser korleis ein eventuell invasjon kan gå føre seg. Det omfattar mellom anna eit raskt angrep på den ukrainske hovudstaden Kiev.

Sullivan gjentok at ein eventuell invasjon kan skje når som helst, også under OL, og at Russland framleis eskalerer situasjonen ved å plassere ytterlegare soldatar og utstyr på grensa.

