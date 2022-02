Støre på miljøkonferanse: – Rett av Europa å ikkje gi opp gass

utenriks

Støre gjesta fredag den internasjonale havkonferansen «One Ocean» i Brest i Frankrike saman med ei rekkje verdsleiarar og toppolitikarar, blant dei president Emmanuel Macron og USAs klimautsending John Kerry.

Målet med konferansen er å komme fram til tiltak som kan verne livet i havet mot klimaendringar og forureining.

På ettermiddagen deltok statsministeren i ein panelsamtale saman med Macron, Seychellenes president Wavel Ramkalawan og Namibias president Hage Geingob.

Gassar på

Der framheva Støre Noreg som olje- og gassnasjon.

– Vi vil bevege oss mot fornybar energi, sa Støre, og heldt fram:

– Det er rett av Europa å ikkje gi opp gass, det er ei viktig energikjelde i ein overgangsperiode mot fornybar energi.

EU-kommisjonen har nyleg lagt fram eit forslag om at gass og atomkraft kan klassifiserast som berekraftige investeringar på visse vilkår. Det har vorte møtt med kraftige protestar i miljørørsla.

Noreg er den nest største eksporten av gass til Europa etter Russland.

EU-kommisjonen er no på jakt etter andre gassleverandørar enn Russland og har mellom anna vendt blikket mot Noreg – som førebels har sagt nei til å auke leveransane til kontinentet.

Frankrike blir med i havpanel

Under panelsamtalen snakka Støre òg om potensialet for havvind, og dessutan betydninga av karbonfangst- og lagring for å nå klimamåla.

I tillegg gav han honnør til Frankrike, som fredag kunngjorde at dei blir medlem av det internasjonale høgnivåpanelet for ein berekraftig havøkonomi.

Støre tok i fjor over leiinga av havpanelet, som består av sitjande stats- og regjeringssjefar frå 16 land.

