Støre open for auka norsk nærvær i Aust-Europa

utenriks

– Kombinasjonen av energi og militær mobilisering utgjer den mest alvorlege tryggingspolitiske situasjonen sidan den kalde krigen, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som fredag er på havtoppmøtet «One Ocean» i Brest i Frankrike.

Der skal han mellom anna møte den franske presidenten Emmanuel Macron, som den siste veka har drive skytteldiplomati mellom Ukraina og Russland i eit forsøk på å stabilisere den spende situasjonen i Aust-Europa.

Nato fryktar ein russisk invasjon i Ukraina, noko russarane på det sterkaste har avvist – trass troppeforflyttingar til grensa.

– Farleg situasjon

Torsdag starta Russland ei ti dagar lang militærøving med Kviterussland, noko Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har kalla «ein farleg augneblink for europeisk tryggleik».

Støre er tydeleg på at det som har skjedd inn mot helga, er ei militær opptrapping.

– Det er ein farleg situasjon når du får militær mobilisering og høg øvingsaktivitet mellom partar som står politisk mot kvarandre, tett på. Historia har vist at militære øvingar kan brukast som opptakt til invasjon, press eller annan militær konfrontasjon, seier Støre til NTB på eit privatfly på veg til Brest fredag morgon.

Vurderer bidrag

Ifølgje statsministeren gjer regjeringa fortløpande vurderingar av om Noreg skal bidra med støtte til allierte i Europa.

– Det er eventuelt snakk om eit samarbeid med baltiske land i ein nordisk-baltisk kontekst, seier Støre.

Noreg har i dag ein kontingent i Litauen, men har førebels ikkje sendt forsterkningar, slik mellom anna Danmark og Frankrike har gjort.

– Er det aktuelt for Noreg å styrkje nærværet i Aust-Europa?

– Vi ser ikkje bort frå det. Vi følgjer det nøye, seier Støre.

Han gjer det samtidig tydeleg at Noreg ikkje kjem til å sende våpen til Ukraina. Det har òg Utanriksdepartementet tidlegare slått fast overfor NTB.

– Noreg sel ikkje våpen til land der det er krig, seier Støre.

Auge og øyre i nord

For Noreg er det viktig å vere Natos auge og øyre i nord, seier Støre, som fortel at Noregs erfaringar i nord har vorte møtt med interesse både i USA og Europa.

– Det er viktig å vise til at Noreg har erfaringar med naboskap til Russland, som har sikra låg spenning og løysing av små og store problem ved grensa og til havs, seier Støre.

Han understrekar at det er viktig at Europa og Nato står samla framover og forsvarer dei same verdiane.

– Det handlar om alle statars rett til tryggleik i forhold til andre statar. Det gjeld òg Russlands rett til å oppleve tryggleik og samarbeid i Europa. Det er den gjensidige tryggleiken som kjenneteiknar Europa, seier Støre og held fram:

– Det å påverke andre land med militære truslar må avvisast.

