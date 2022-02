Støre diskuterte klima og Ukraina med Macron

utenriks

Etter hektisk møteverksemd på formiddagen, følgd av eit sterkt forseinka lunsj, fann statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og president Emmanuel Macron saman til eit bilateralt møte like før klokka 16.00 på havtoppmøtet One Ocean i Brest i Frankrike.

Dette er første gong Støre møte Macron i rolla som statsminister.

– Han ville høyre om Noregs erfaringar med naboskapet med Russland, både det politiske, og grense- og Barentssamarbeidet, seier Støre til NTB.

Ser bort frå ikkje norsk nærvær i Aust-Europa

Macron fortalde òg om dei diplomatiske framstøytane sine den siste veka, der han har vore på reise i både Moskva og Kiev.

– Vi deler synet om at det er politiske samtalar og forhandlingar som må vere vegen å gå, seier statsministeren.

I eit intervju med NTB tidlegare på dagen opna statsministeren for auka norsk nærvær i Aust-Europa.

– Vi ser ikkje bort frå det. Vi følgjer det nøye, sa Støre fredag formiddag.

Ulik bodskap frå Europa og USA

Under møtet med Macron vart det lagt vekt på dei diplomatiske framstøytane frå Frankrike, Tyskland og USA.

– Det viktige er at bodskapen er omtrent det same. Europa har nokre grunnleggjande prinsipp, og dei må respekterast. Ein kan ikkje inngå avtalar om andre lands tryggleik over hovudet på dei. Samtidig er det legitimt for eit land å gi uttrykk for si uro, og det har òg Russland rett til å gjere, seier Støre.

USAs utanriksminister Antony Blinken uttrykte torsdag at det var moglegheiter for at Russland invaderte Ukraina under vinter-OL. Samtidig har Macron og Ukrainas regjering uttrykt at det no er avvist at situasjonen blir eskalert.

– Tolkinga mi av dette er at det ligg eit skilje i det å vere på same kontinent som Russland, og ha den erfaringa vi har med naboskap i Europa, og den andre typen kontakt og dialog ein har mellom Russland og USA, seier Støre, som legg til at han tek dei som er urolege for faren for militær konflikt på alvor.

Diskuterte klima

Også klima blir eit viktig tema når dei to statsleiarane møtest.

Støre valde å framheve Noregs rolle som olje- og gassnasjon då han deltok i ein panelsamtale på toppmøtet. I salen sat ei rekkje verdsleiarar og toppolitikarar frå ulike verdshjørne.

I møtet med Macron seier Støre at han snakka om Noregs erfaringar innan CCS og havvindutbygging, som presidenten var interessert i å høyre om.

Støre gav òg honnør til Frankrike, som fredag kunngjorde at landet blir medlem av det internasjonale høgnivåpanelet for ein berekraftig havøkonomi, som statsministeren leier.

Tidlegare fredag møtte Støre USAs klimautsending John Kerry, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

(©NPK)