Russland set opp renta for å bremse prisstiginga

utenriks

Prisane har auka kraftig i fleire månader, og matprisane har gått rett til vêrs. Det rammar mange russarar med låg inntekt og lite sparepengar.

– Prisveksten ligg betydeleg høgare enn prognosen vår frå oktober, sa banken då han fredag sette opp renta med 1 prosentpoeng.

Inflasjonen ligg ifølgje sentralbanken på 8,8 prosent, medan målet er å få han ned til 4 prosent.

– Den høge inflasjonen øydelegg velstanden og er ein reell katastrofe som gjer folk fattigare, sa sentralbanksjef Elvira Nabiullina på slutten av fjoråret.

Sentralbankar verda over innførte tiltak for å støtte opp om den koronaramma økonomien frå 2020, men aukande inflasjon gjer at pengepolitikken no blir stramma inn igjen ei rekkje stader.

(©NPK)