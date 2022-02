Russland: – Natos svar på brev er respektlaust

utenriks

Nato og EU har saman svart på brevet frå Russland. Svaret vart overlevert til Moskva torsdag, melder Reuters.

Svaret kjem etter at Russlands utanriksminister Sergej Lavrov for vel ei veke sidan sende brev med krav til ei rekkje av landa som er med i OSSE (Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa). Mellom anna blir Sverige og Finland bedne om å klargjere sine posisjonar.

Lavrovs brev vart sendt etter at USA og Nato hadde svart skriftleg på den russiske kravlista, mellom anna at Nato måtte gi garantiar til Russland om å ikkje ta opp Ukraina og fleire andre land som medlem i forsvarsalliansen.

