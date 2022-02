Nederland vil fjerne dei fleste tiltaka 18. februar

utenriks

Idrettsarenaer, teater, kinoar og restaurantar skal alle få opne for besøkjande igjen, skriv Kuipers i eit brev til nasjonalforsamlinga. For restaurantane betyr endringane at dei kan halde ope til klokka 1 i staden for å stengje dørene klokka 22.

Detaljane om lettane blir klare tysdag etter at det øvste rådgivande organet til regjeringa har vurdert dei.

Alle attverande restriksjonar skal fjernast i slutten av februar, i samsvar med planane til regjeringa.

Også Tyskland augnar ei moglegheit for å fjerne koronatiltak. Statsminister Olaf Scholz seier smitten er i ferd med å nå toppen.

– Dei vitskaplege prognosane viser at toppen på bølgja er i sikte. Det gjer at vi kan sjå på dei første stega mot gjenopning når regjeringa møter delstatane neste veke, seier Scholz. Han legg til at det kan komme ytterlegare steg utover våren.

(©NPK)