Leiarar for Nato-land drøfta Ukraina

utenriks

Samtalane skulle byrje fredag ettermiddag norsk tid, ifølgje Det kvite hus. Tysklands statsminister Olaf Scholz, Frankrikes president Emmanuel Macron og den britiske statsministeren Boris Johnson var blant dei som etter planen skulle delta på telefonkonferansen.

Det skulle òg Canadas statsminister Justin Trudeau, Italias statsminister Mario Draghi og EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen. Eit viktig tema var «koordinering av diplomati og avskrekking».

– Vi står samla og førebudd på alle scenario, skreiv Stoltenberg på Twitter etter møtet.

Store militære styrkar

USA har åtvara om at Russland kan komme til å invadere Ukraina i løpet av nokre dagar. Russiske styresmakter avviser at dei har planar om noko slikt.

I staden hevdar russarane at Nato-land aukar spenninga ved å sende våpen til Ukraina og flytte fleire styrkar til Aust-Europa.

Dei vestlege landa er på si side uroa som følgje av dei store militære styrkane som Russland har utplassert nær Ukraina.

Ifølgje den norske etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes er det utplassert over 150.000 russiske soldatar nær Ukrainas grenser.

Mange av dei er i gang med det Russland kallar militærøvingar.

Også i Kviterussland deltek russiske styrkar i ei øving, og i tillegg har det fredag vore marineøvingar i Svartehavet.

Stiller krav

Parallelt med styrkeoppbygginga har Russland retta ei rekkje tryggingspolitiske krav til USA og Nato. Eit hovudkrav er at Ukraina aldri må bli Nato-medlem.

Stensønes påpeikar at Russland har sett fram krav og at det er opplagt at Vladimir Putin ønskjer resultat.

– Oppnår dei tilstrekkeleg utan å gå inn, vil Russland unngå bruk av militærmakt, sa Stensønes til NTB då E-tenestas nye trusselvurdering vart presentert fredag.

Han meiner det er vanskeleg å seie om Putin vil bruke militærmakt om han ikkje oppnår det han ønskjer på andre måtar.

Ber nordmenn reise heim

Som følgje av den spente situasjonen har fleire vestlege land bede borgarane sine forlate Ukraina. Fredag vart nordmenn i landet bede om å reise heim.

Nederland og Sør-Korea har gjort det same, etter at USA endra sitt reiseråd torsdag og bad alle amerikanarar forlate Ukraina så fort som mogleg.

Regjeringa i Ukraina var kritisk til USAs oppmoding. Den må ikkje tolkast som at ein russisk invasjon er like om hjørnet, sa utanriksminister Dmytro Kuleba.

I staden håpar ukrainske styresmakter framleis at krisa kan løysast med diplomati. Ukrainske og russiske forhandlarar sat natt til fredag i eit ni timar langt møte i Berlin.

Temaet her var situasjonen i Aust-Ukraina, der det har vore væpna konflikt heilt sidan 2014. Med ujamne mellomrom har det vore kampar mellom ukrainske regjeringsstyrkar og separatistar som blir støtta av Russland.

– Ikkje vår feil

Også mellom Russland og vestlege land har det vore ei rekkje møte for å finne løysingar på krisa.

Fredag var den britiske forsvarsministeren i Moskva, der han hadde samtalar med den russiske motparten sin Sergej Sjojgu.

– Den militærpolitiske situasjonen i Europa blir stadig meir spent, og det er ikkje vår feil, hevda Sjojgu før samtalane.

Han skulda vestlege land for å presse våpen på Ukraina og gav uttrykk for eit heller dystert syn på relasjonane til Storbritannia.

Etter møtet heldt Wallace ein pressekonferanse på den britiske ambassaden i Moskva. Han sa at Storbritannia berre utstyrer Ukraina med defensive våpen – og at britiske soldatar som har gitt ukrainarane trening i å bruke våpena, snart skal reise heim.

(©NPK)