Kreml stadfestar at Macron vart halden på avstand frå Putin

utenriks

Kremls talsperson Dmitrij Peskov seier ifølgje Interfax at han har forståing for Frankrikes posisjon, men legg til at russarane måtte ta forholdsreglar for å verne sin eigen president.

Macron vart gitt valet mellom å godta å bli testa av russiske styresmakter og få moglegheita til å vere tett på Putin, eller takke nei og heller måtte overhalde strengare sosial distansering.

Den franske presidenten tok i staden ein fransk PCR-test før han drog og ein hurtigtest utført av sin eigen lege i Russland.

Dei to leiarane enda med å sitje ved kvar sin ende av eit seks meter langt bord. Ofte kan ein sjå Putin snakke med gjestene sine direkte, gjerne sitjande tett framfor peisen på representasjonskontoret, med handhelsing og så vidare.

– Dette er fordi nokre leiarar følgjer sine eigne reglar og ikkje vil samarbeide med verten når det gjeld utveksling av testar. Vi møter dette med forståing, dette er normal praksis i verda, men det fører òg til at dei strenge tiltaka våre trer inn for å verne både presidenthelsa og helsa til gjester samtidig. Då bruker vi større avstand, seier Peskov ifølgje Interfax.

(©NPK)