Kina trappar opp handelskonflikt med Litauen

Bakgrunnen for konflikten er at Litauen har late Taiwan opne eit representasjonskontor der øya brukar namnet Taiwan. Kina reknar Taiwan som kinesisk territorium og kallar øya konsekvent for Taipei.

Tiltaka vart sette i verk etter at EU gjekk til sak mot Kina i Verdshandelsorganisasjonen (WTO) for to veker sidan i samband med Kinas tidlegare handelsavgrensingar mot Litauen.

Taiwans president Tsai Ing-wen har, sidan ho tiltredde i 2016, valt ei meir konfronterande linje overfor Kina enn forgjengaren sin, og har avvist linja om at Taiwan og Kina er «eitt land med to ulike system».

