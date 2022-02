Hundrevis deltok i sjeldan demonstrasjon i Syria

utenriks

Demonstrantane samla seg for femte dag på rad i byen, etter at styresmaktene stengde eit subsidieprogram for 600.000 familiar. Demonstrasjonen på fredag er den største hittil, ifølgje observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights.

– Vi vil ha ein rettferdig, sivil og demokratisk stat, seier ein ung mann til ei heiande gruppe demonstrantar i videobilete publisert av den lokale kringkastaren Suwayda24.

Bileta viser at demonstrantane heiste flagget som tilhøyrer den religiøse minoriteten drusarar. Dei har hovudbasen sin i Sweida.

Tidlegare denne månaden ekskluderte den syriske regjeringa mange menneske frå subsidieprogrammet sitt i eit land der 90 prosent av befolkninga er fattig.

Dei som mista subsidiar mista tilgang til subsidiert mat og olje, noko som har utløyst sjeldne protestar og kritikk i regimekontrollerte område.

Dei fleste av demonstrantane demonstrerte for første gong i sitt liv med krav om betre levevilkår, seier reporter Nour Radwan i Suwayda24 til AFP.

Syria er ramma av ei økonomisk krise mellom anna som følgje av vestlege sanksjonar, koronapandemien og ei rask devaluering av den lokale valutaen.

(©NPK)