Frankrike droppar munnbindpåbod innan utgangen av februar

Departementet viser til ei betring i smittesituasjonen som årsak til letten.

Per i dag gjeld munnbindpåbodet på offentlege stader innandørs, som pubar og restaurantar, sports- og fritidsaktivitetar som no krev koronapass for tilgang.

Munnbindpåbodet på offentleg transport vil framleis gjelde òg etter 28. februar.

– I kontekst av at presset frå pandemien fell kraftig, gjer koronapasset det mogleg for oss å droppe munnbindpåbodet slik vi har gjort i tidlegare bølgjer, seier helseminister Olivier Véran.

Frankrike droppa påbodet om munnbind utandørs den 2. februar. I tillegg til på offentleg transport, vil påbodet framleis gjelde innandørs på stader som ikkje er omfatta av ordninga med koronapass etter 28. februar.

Dei nye reglane fredag gjer òg at ein berre må ta éin og ikkje tre testar dersom ein er nærkontakt til ein koronasmitta.

