Fleire land ber innbyggjarane sine forlate Ukraina

utenriks

Den nederlandske ambassadøren i Kiev har gitt eit snarleg råd til alle nederlandske borgarar i Ukraina, skriv radiostasjonen BNR.

– Nederlendarar i Ukraina må forlate landet snarast mogleg, heiter det i rådet.

I tillegg har nederlandske styresmakter sett opp eit krisesenter i Lviv, den største byen vest i Ukraina, nær den polske grensa. Der kan nederlandske borgarar møte for å få informasjon og naudpass.

Sørkoreanske styresmakter går endå lenger, ifølgje nyheitsbyrået Yonhap.

Der heiter det at det er forbode for sørkoreanske borgarar å reise til Ukraina, og at alle sørkoreanarar må forlate landet snarast mogleg.

Seint torsdag kveld norsk tid kunngjorde det amerikanske utanriksdepartementet eit reiseråd som avrådde alle reiser til Ukraina, og oppmoda amerikanarar i landet til å forlate Ukraina snarast mogleg.

