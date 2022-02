Eventuelle EU-sanksjonar mot Russland vil ramme finans- og energisektoren

utenriks

Det går fram av ei fråsegn offentleggjort seint fredag.

– Ho stadfestar igjen at alle moglegheiter er på bordet, og at sanksjonar vil rette seg mot finans- og energisektoren, i tillegg til eksport av høgteknologiske produkt, heiter det i EU-kommisjonens uttale.

Det går føre seg intens diplomatisk verksemd frå fleire EU-leiarar og USA for å roe ned situasjonen rundt Ukraina, der mange titals tusen russiske soldatar har samla seg ved grensene. Russland nektar for at dei har planar om å invadere landet.

Også fleire vestlege leiarar har fredag åtvara om sanksjonane.

– Dei allierte landa er bestemde på at vi i fellesskap skal setje i verk raske og djupe sanksjonar mot Russland, dersom det skulle oppstå vidare brot mot Ukrainas suverenitet, skreiv talsmannen til Tysklands statsminister Olaf Scholz på Twitter.

(©NPK)