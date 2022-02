CNN: Bidens regjering vil stagge Russland ved å offentleggjere etterretningsopplysningar

utenriks

Amerikanske styresmakter har i klare ordelag åtvara mot faren for ein russisk invasjon i Ukraina, i motsetning til fleire europeiske land som i større grad har spelt ned krigsfaren. Også ukrainske styresmakter har gått ut for å dempe krigsfrykta. USAs åtvaringar har vekt oppsikt.

Kjelder i Joe Bidens regjering seier til CNN at utspela og offentleggjeringa av fortrulege etterretningsrapportar har vore nøye koordinert mellom det nasjonale tryggingsrådet, etterretningstenestene og andre tryggingstenester for å skape vanskar for den russiske planlegginga, øydeleggje effektiviteten til eventuelle operasjonar under falskt flagg og til sjuande og sist minske faren for militære framstøyt frå russisk side.

Dei amerikanske kjeldene meiner det er teikn til at strategien verkar, ifølgje CNN. Dei meiner president Vladimir Putin har vorte tekne på senga av enkelte av meldingane, og kommunikasjon som er fanga opp av amerikansk etterretning, skal tyde på misnøye blant russiske militære og etterretningsfolk med at det er sett søkjelys på planane.

– Det er nyttig at dei tviler på seg sjølv. Det er nyttig viss dei set spørsmålsteikn ved om dei faktisk kan gjennomføre noko av dette og framleis operere i løyndom og med eit overraskingsmoment, seier ei kjelde til kanalen.

Strategien har ført til konfliktar med amerikanske medium fordi regjeringa har vore lite villig til å dele underlagsmateriale og bevis for påstandane sine.

– Vi bruker ikkje pressa som eit verktøy. Det vi gjer, er å gjennomføre ein strategisk kommunikasjonskampanje, seier ei vestleg etterretningskjelde.

Taktikken er ikkje ny, skriv CNN, og viser mellom anna til Cuba-krisa i 1962. Då offentleggjorde president John F. Kennedy bilete av sovjetiske rakettar på Cuba, delvis for å overtyde eit skeptisk pressekorps i USA og Storbritannia.

