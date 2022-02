Blinken seier Russland kan finne på å invadere Ukraina under OL

utenriks

– Vi er no i eit vindauge der ein invasjon kan byrje når som helst, og for å vere tydeleg: Det gjeld òg under OL, seier Blinken.

Han avfeiar dermed spekulasjonane om at Moskva vil vente til etter OL i Beijing for å unngå å hamne i klammeri med sin allierte, Kina.

– For å seie det enkelt ser vi framleis urovekkjande teikn på russisk eskalering, seier Blinken etter eit møte med motpartane sine i det såkalla firkløveret, som inkluderer Australia, India, Japan og USA, i Melbourne.

Den amerikanske utanriksministeren understrekar at USA har eit sterkt ønske om å løyse usemja med Russland gjennom diplomati.

– Vi har gjort alt vi kan for å engasjere Russland, seier Blinken.

– Samtidig har vi vore veldig tydelege på at vi må byggje avskrekking og byggje forsvar og gjere det klart for Russland at dersom dei vel vegen med fornya aggresjon, vil det bli møtt med massive konsekvensar, seier Blinken.

Blinkens utsegner kjem dagen etter at sjefen hans, president Joe Biden, bad amerikanarar i Ukraina om å forlate landet med ein gong.

