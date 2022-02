Biden vil bruke afghanske midlar til terroroffer

utenriks

Biden er venta å skrive ut ein presidentordre seinare fredag. Den vil innebere at verdiar for om lag 7 milliardar dollar blir frigjorde. Medan halvparten skal kunne brukast til naudhjelp i Afghanistan, skal den andre halvparten avsetjast til erstatning for menneske som vart offer for terrorangrepet mot USA 11. september 2001, opplyser ein ikkje namngitt amerikansk tenestemann til nyheitsbyrået AP.

Internasjonal bistand vart innstilt og milliardar av dollar som tilhøyrer den afghanske staten, haldne tilbake etter at Taliban tok tilbake makta i Afghanistan i august i fjor.

Dei store økonomiske problema i landet fell saman med tørke og stor matmangel, og hjelpeorganisasjonar har åtvara om at krisa kan komme til å ta svært mange liv i ei allereie utarma befolkning.

Nesten 80 prosent av budsjettet til Afghanistans tidlegare regjeringa vart finansiert av verdssamfunnet. Pengane vart brukte til å betale for drifta av sjukehus, skular, fabrikkar og departement.

Den desperate mangelen på pengar har gjort at både tørke, underernæring og koronasmitte får endå større konsekvensar for befolkninga.

