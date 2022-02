Biden seier han vurderer fire kandidatar til høgsterett

utenriks

Den amerikanske presidenten har lova å innsetje ei svart kvinne som erstattar for den liberale høgsterettsdommaren Stephen Breyer, som går av med pensjon.

I eit intervju med NBC News torsdag sa Biden at Det kvite hus no gjer eit «djupdykk» blant kandidatane for å sjå om det er noko i bakgrunnen deira som diskvalifiserer dei. Presidenten har varsla at han vil bestemme seg innan utgangen av februar.

Intervjuet kom rett etter eit møte mellom Biden og ti demokratiske medlemmer av Senatets justiskomité, der Biden fortalde senatorane at han vil nominere ei kvinne av same kaliber som Breyer – ikkje berre i stand til å overtale kollegaene sine, men også kapabel til å skrive «tankevekkjande, overbevisande og varige argument».

Biden nemnde ikkje konkrete kandidatar i intervjuet med NBC, men sa han venta at kandidaten hans òg ville få noko republikansk støtte.

– Eg prøver ikkje å ta eit ideologisk val her, sa Biden, og la til at han vil ha nokon som Breyer, med «eit ope sinn, som forstår grunnlova og tolkar ho på ein måte som passar med den gjengse tolkinga av grunnlova».

Den republikanske senatoren Lindsey Graham seier han er open for å støtte Bidens kandidat og har jobba for ein dommar frå Sør-Carolina, J. Michelle Childs, som Det kvite hus stadfesta at var blant kandidatane dei vurderte tidlegare denne månaden.

Dei vurderer òg Ketanji Brown Jackson frå ankedomstolen i District of Columbia, og dessutan Leondra Krüger frå Californias øvste domstol.

