Amerikanske bombefly har komme til Storbritannia

utenriks

Bombeflya er av typen B-52 og hadde med seg støtteutstyr og personell då dei landa på ein base i Fairford i England, rundt 150 kilometer vest for London. Det kunngjorde den amerikanske luftforsvarsleiinga med ansvar for Europa torsdag.

Det kjem ikkje fram kor mange bombefly som skal delta i det som ifølgje fråsegna er ei «lenge planlagd» Nato-øving kalla Bomber Task Force. Formålet er å betre «samarbeid og operasjonell kapasitet, evner og samspelsevne» blant allierte.

Øvinga finn stad samtidig som Vesten fryktar at Russland planlegg å invadere Ukraina. Russland har ifølgje USA over 100.000 soldatar nær Ukrainas grense. Russland har på si side skulda Nato for å bidra til auka fiendtlegheit ved å flytte styrkar austover i Europa, og krev at Ukraina aldri får bli Nato-medlem.

Den amerikanske marinen opplyste torsdag at fire av USAs krigsskip førre månad vart utstasjonerte for å delta i øvingar i Middelhavet, medan Russland opplyste torsdag at landet har sendt fire krigsskip som skal delta i øvingar utanfor Krim.

(©NPK)