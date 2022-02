USA kallar russisk militærøving med Kviterussland for ei «opptrapping»

utenriks

Også Frankrike fordømmer militærøvinga, som dei meiner er ein «svært valdeleg gest».

– Det er eit aukande tal svært omfattande øvingar på grensa mot Ukraina. Det er ein svært valdeleg gest som bekymrar oss, seier utanriksminister Jean-Yves Le Drian til France Inter radio.

Bekymra

Øvinga bekymrar vestlege land, som dei siste månadene har frykta at Russland planlegg ein invasjon av nabolandet Ukraina. Storbritannias utanriksminister Liz Truss var i Moskva torsdag, for å møte den russiske kollegaen sin Sergej Lavrov. Truss åtvarar Russland om «massive konsekvensar» i form av sanksjonar viss dei angrip Ukraina.

Også frå ukrainsk side har reaksjonane vore negative. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj omtaler torsdag øvingane for «psykologisk press».

– Risikoen er reell og har vore det sidan 2014. Spørsmålet er grada av risiko og korleis vi svarer på ho, seier Zelenskyj.

Ukraina har sett i verk sine eigne militærøvingar som skal spegle dei som finn stad på andre sida av grensa, men Kiev har sagt lite om dei, i frykt for å auke spenninga i regionen. Ifølgje Zelenskyj har Ukraina «nok styrkar til å forsvare landet vårt».

Grenseøvingar

Russlands forsvarsdepartement seier i ei fråsegn at øvinga skal gå føre seg fram til 20. februar. Landa skal øve seg på å «slå tilbake aggresjon utanfrå».

Soldatane skal mellom anna øve seg på å forsterke delar av den kviterussiske grensa for å hindre leveringar av våpen og ammunisjon, ifølgje uttalen.

Kreml har lova å trekkje styrkane tilbake når øvingane er avslutta.

Russiske styrkar har vore i landet sidan starten av februar. Dei to landa har ikkje opplyst kor mange som deltek i øvinga, men USA har sagt at Russland hadde planar om å sende 30.000 soldatar til ulike delar av Kviterussland.

Inga eskalering

Trass i vestleg bekymring verkar Ukraina-situasjonen å ha roa seg litt etter ei rekkje møte og samtaler den siste tida.

– Situasjonen held spent fram med å vere, men er under kontroll. Den diplomatiske innsatsen for å dempe spenningsnivået fortset, sa Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba onsdag.

Uttalen kom etter at Frankrikes president Emmanuel Macron tidlegare denne veka reiste til Moskva for å snakke med president Vladimir Putin. Han reiste deretter til Ukraina for å møte president Zelenskyj.

Møta har vorte karakteriserte som positive, og Macron meiner at ei vidare eskalering av den spente situasjonen er umogleg.

Tonen er òg meir optimistisk i Kreml, der talsmann Dmitrij Peskov sa til pressa onsdag at «det er positive signal om at ei løysing av Ukraina-krisen berre kan baserast på å oppfylle Minsk-avtalen».

