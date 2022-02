Tyskland: Atomforhandlingane med Iran inne i «siste fase»

utenriks

Ho understrekar òg at Tysklands syn er at ein atomavtale vil gjere heile regionen rundt Iran tryggare, trass i israelsk motstand mot avtalen. Baerbock er torsdag i Tel Aviv der ho besøkjer den israelske motparten sin, Yair Lapid.

Utsegnene kjem i det forhandlingane mellom Iran og andre verdsmakter vart tekne opp att denne veka i eit forsøk på å gjenopplive atomavtalen frå 2015. Avtalen gjekk i oppløysing då Donald Trump trekte USA frå han i 2018.

Israel og Iran er erkefiendar, og israelarane har fleire gonger uttrykt sterk motstand mot dei amerikanskleidde forhandlingane om å ta opp att planen, forkorta til JCPOA. Dei har slått fast at dei ikkje vil kjenne seg bundne av nokon avtale mellom andre verdsmakter og Iran.

Lapid seier at han og Baerbock diskuterte atomsamtalane, og at han gjorde greie for Israels posisjon om at ein atomavtale «ikkje berre er farleg for Israel, men for heile verda». Han kalla Iran ein «eksportør av terror frå Jemen til Buenos Aires» og understreka at ein avtale òg må ta for seg Irans regionale aggresjon.

Baerbock svarte på si side at ho er overtydd om at ei full gjenoppliving av JCPOA vil gjere regionen tryggare, inkludert for Israel.

Ho seier samtalane med Iran, som Tyskland deltek i, har nådd eit «veldig kritisk punkt» og at det er viktig at Iran kjem tilbake til forhandlingsbordet med «ein vilje til å kompromisse og utan maksimale krav».

– Vi skal gjere alt vi kan for å garantere for Israels tryggleik med denne avtalen, sa Baerbock.

(©NPK)