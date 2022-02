Tysk komikar tapte i høgsterett – får ikkje håne Erdogan

utenriks

Böhmermann framførte nidvisa si på TV i 2016 som eit døme på noko som ikkje eingong er tillate å seie offentleg i demokratiet Tyskland. Erdogan vart blant anna beskriven som dum og feig, før diktet – med den treffande tittelen «Ærekrenkjande» – gjekk over i ei rekkje seksuelle referansar.

Tyrkiske styresmakter meinte teksten vart ramma av lova om majestetsfornærmingar og bad om at satirikaren skulle straffedømast. Böhmermann tapte i to rettsinstansar, og no har altså høgsterett halde oppe forbodet mot å framføre diktet.

På lengre sikt kan han likevel vise til ein siger. I 2018 oppheva Tyskland lova om majestetsfornærmingar, som altså òg verna andre lands leiarar og representantar mot krenkjande omtale.

