Sveitsarar stemmer over forbod mot dyreforsøk

utenriks

Forslaget, som er lagt fram av dyrevernarar, har møtt motstand i eit land der kjemisk og farmasøytisk industri står for litt over halvparten av eksporten. Regjeringa meiner forslaget går for langt og vil ha «alvorlege konsekvensar for helse».

Alle dei store partia er imot forslaget, og målingar antydar at det ikkje blir vedteke i folkeavstemminga. Skulle det likevel skje, vil Sveits vere det einaste landet i verda med eit slikt forbod, seier Yves Fluckiger, som leier ei lobbygruppe for sveitsiske universitet.

Patrycja Nowak-Sliwinska leier eit laboratorium for molekylær farmakologi ved universitetet i Genève. Ho dyrkar fram vev frå kreftpasientar for å teste fleire ulike behandlingar.

Berre dei mest lovande kandidatane blir testa på dyr, forklarer Nowak-Sliwinska, som har fått pris for arbeidet med å finne alternativ til dyreforsøk. Men sjølv ho seier det er umogleg å gjennomføre all forskinga utan dyreforsøk og kliniske testar.

Sveitsiske forskarar som ønskjer å bruke levande dyr i forsøk, må dokumentere at det ikkje finst alternativ og at dyra vil lide så lite overlast som mogleg. Sidan 1980-talet har talet på dyr som blir brukt i forsøk, falle frå nesten 2 millionar per år til rundt 560.000.

