Storbritannia meiner Russland må trekkje styrkane tilbake frå Ukrainas grenser

utenriks

– Vi må sjå at styrkane og det militære utstyret som er utstasjonert ved den ukrainske grensa blir flytta til ein annan stad, for slik det er no står dei i ei veldig truande stilling, sa Truss på ein pressekonferanse i Moskva.

Truss møtte Russlands utanriksminister Sergej Lavrov for å snakke om situasjonen rundt Ukraina.

– Lavrov har i dag sagt til meg at Russland ikkje har planar om å invadere Ukraina, men vi treng å sjå at desse orda blir følgt opp av handlingar, understreka Truss.

Lavrov sa på si side at han var skuffa over samtalane torsdag, og gjentok at russiske tryggingsbekymringar ikkje blir tekne på alvor.

(©NPK)