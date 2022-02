Sør-Korea endrar karantenereglane for å lette byrda på helsevesenet

utenriks

Folk opptil 60 år med milde eller ingen symptom på koronaviruset får no beskjed om å overvake sin eigen helsesituasjon medan dei er i karantene heime, slik at helsestyresmaktene kan rette søkjelyset sitt mot smittetilfelle som gjeld eldre pasientar eller dei med underliggjande sjukdommar.

Grepet på torsdag blir teke etter at det vart påvist rekordhøge 50.000 smittetilfelle det siste døgnet. Spreiinga av den meir smittsame omikronvarianten har nær firedobla smittetala dei siste to vekene, og varianten dominerer no i landet.

I samsvar med dei nye reglane får alle som får påvist koronavirus, beskjed om å ringje lege om tilstanden deira forverrar seg. Tidlegare tok legen kontakt med alle koronasmitta for å sjekke tilstanden deira.

Nærkontaktar må ikkje lenger i obligatorisk karantene viss dei er fullvaksinerte.

