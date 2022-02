Russisk tenåring dømt til fem års fengsel for «Minecraft-terror»

utenriks

Tenåringen er dømd etter Russlands terrorlovgiving. Han var sikta for «opptrening til terroristaktivitet,» seier menneskerettsadvokat Pavel Chikov til Telegram.

Den domfelte vart arrestert saman med to andre tenåringar i 2020, sikta for å ha spreidd flygeblad til støtte for ein matematikar med anarkistiske politiske haldningar.

Politiet beslagla telefonane deira og fann ein meldingslogg der dei tre planla korleis dei skulle sprengje ein FSB-bygning dei hadde bygd i Minecraft. Ifølgje etterforskarar hadde tenåringane òg lært seg å lage eksplosiv og øvde seg ved å detonere dei i forlatne bygningar. Dei to andre vart lauslatne etter å ha samarbeidd med politiet.

Tenåringen nekta straffskuld og uttalte siste dag i retten at han ville gå i fengsel med godt samvit, i visse om at han ikkje hadde gjort noko gale.

– For siste gong i denne retten vil eg seie: Eg er ikkje ein terrorist, sa han.

