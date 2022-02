Prins Charles koronasmitta

utenriks

– I dag tidleg testa prins Charles positivt for covid-19 og har gått i karantene. Den Høgvørde Kongen er svært skuffa over at han ikkje kan delta på dagens arrangement i Winchester og vil planleggje eit nytt besøk så raskt som mogleg, heiter det i ei Twitter-melding frå prinsen offisielle residens.

Den 73 år gamle prinsen skulle til byen for å avduke ein statue av ei jødisk-britisk kvinne som levde i Winchester på 1200-talet.

Dette er andre gong Charles blir koronasmitta, ifølgje Sky News.

(©NPK)