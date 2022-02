Over 120 arresterte i koronademonstrasjon i New Zealand

utenriks

Aktivistane hadde slått seg ned på graset utanfor parlamentet, der dei hadde halde til i to døgn. Tidleg torsdag morgon rykte politiet omsider inn. Først åtvara politiet via megafonar om at demonstrantane risikerte å bli arrestert om dei ikkje forlét staden.

Politikonstablar på staden vart deretter slått og sparka medan demonstrantar ropte slagord.

Demonstrasjonen starta tysdag, inspirert av koronaprotesten som lastebilsjåførar har halde gåande i Canadas hovudstad Ottawa sidan slutten av januar.

I sentrum av Wellington i New Zealand hadde fleire hundre lastebilar og campingbilar blokkert gater tysdag. Mange av køyretøya hadde forlate sentrum det første døgnet, men ein hard kjerne aktivistar heldt framleis ut torsdag.

New Zealand har letta på mange koronarestriksjonar, men krev vaksinasjon av folk som er tilsette i visse sektorar som helse, politi, utdanning og forsvar, medan folk må vise vaksinasjonsbevis for å sleppe inn på mellom anna restaurantar.

