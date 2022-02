Observatørgruppe: Talet på sivile offer dobla etter at FN stansa uavhengig overvaking i Jemen

utenriks

823 sivile vart drepne eller såra under dei fire månadene før mandatet til gruppa som hadde ansvar for overvaking av menneskerettar, gjekk ut.

I desse fire månadene auka talet til 1.535, ifølgje tal frå Civilian Impact Monitoring Project (CIMP).

FNs menneskerettsråd lét vere å fornye mandatet til Gruppa av eminente ekspertar, som CIMP var ein del av, i oktober. Ifølgje Flyktninghjelpen var gruppa den einaste internasjonale, uavhengige og upartiske mekanismen for å overvake menneskerettsbrot gjort av alle partane i konflikten.

– Då ein fjerna dette viktige organet for uavhengig overvaking av konflikten, auka dei forferdelege brota på menneskerettane. Kven er ansvarlege for drapa på desse barna og familiane? Vi vil sannsynlegvis aldri få vite det fordi det ikkje lenger finst nokon uavhengig, internasjonal og upartisk overvakingsmekanisme, seier Erin Hutchinson, landsdirektør for Flyktninghjelpen i Jemen.

Han legg til at Flyktninghjelpen etterlyser ei fornying av mandatet til Gruppa av eminente ekspertar, eller ein tilsvarande overvakingsmekanisme.

