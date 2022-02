Lavrov: – Truslar leier ingenstad

utenriks

– Ideologiske inngangar, ultimatum, truslar – det leier ingenstad, sa Russlands utanriksminister Sergej Lavrov før møtet med Truss i Moskva torsdag.

Truss er i den russiske hovudstaden for å møte Lavrov i den hittil siste runden med diplomatiske møte, med mål om å dempe konfliktnivået mellom Russland, Vesten og Ukraina.

Før møtet sa Truss at Storbritannia ikkje kan ignorere at Russland mobiliserer på grensa mot Ukraina, eller at dei «undergrev ukrainsk suverenitet».

Lavrov meiner måten vestlege diplomatar har nærma seg konflikten på, med ultimatum, krav og truslar, er udiplomatisk.

Torsdag innleidde Russland og Kviterussland ei ti dagar lang militærøving nær grensa til sistnemnde mot Ukraina. Vestlege land har reagert sterkt på det dei meiner er aggressiv åtferd overfor Ukraina.

(©NPK)