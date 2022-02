Grønland opphevar koronarestriksjonar

utenriks

Folk på Grønland må ikkje lenger bruke munnbind, og det er ikkje lenger restriksjonar på offentlege stader som symjehallar, kafear og idrettshallar.

Dei einaste restriksjonane som er att, er for folk på cruiseskip og andre passasjerfartøy som ikkje er frå Grønland. Dei må framleis kunne bevise at dei er vaksinerte for å sleppe inn i landet.

Sjølv om restriksjonane er oppheva, ber styresmaktene folk om å vere omsynsfulle og å følgje offentlege retningslinjer for smittevern. Viss situasjonen forandrar seg, kan nye restriksjonar bli innførte, lyder åtvaringa til styresmaktene.

(©NPK)