Forskarar simulerer utviklinga av universet

utenriks

Ved hjelp av ein supercomputer og avanserte statistiske metodar, har forskarane laga ein modell som viser korleis galaksen vår og «nabolaget» har utvikla seg, skriv nyheitsbyrået PA. Dermed kan ein finne igjen strukturar som galakseklyngjene Virgo, Coma og Perseus.

Simuleringa er ein del av Sibelius-prosjektet – ei forkorting for Simulations Beyond the Local Universe. I sentrum står to velkjende galaksar, dei virtuelle motstykka til Andromeda og vår eigen Melkevei.

– Det er utruleg spennande å sjå kjende strukturar komme fram i ei datasimulering. At vi klarer å attskape dei, viser at vi er på rett spor når det gjeld å forstå heile evolusjonen til universet, seier professor Carlos Frenk ved universitetet i Durham.

Prosjektet involverer forskarar frå heile verda og har vorte leidd av universitetet i Helsingfors i Finland. Under arbeidet fann forskarane teikn på at vår region i universet skil seg ut. Simuleringa viste færre galaksar enn det ein finn i ein gjennomsnittleg region, noko som kan komme av betydeleg mindre tettleik av såkalla mørk materie.

Simuleringa dekkjer eit område som strekkjer seg opptil 600 lysår frå jorda og inkluderer over 130 milliardar simulerte partiklar. Fleire tusen datamaskiner har jobba parallelt i fleire veker for å produsere over 1 petabyte med data. Datamengda svarer til meir enn 1.000 terabyte eller over ein million gigabyte.

(©NPK)