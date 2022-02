Filippinane gjenopnar for turistar og utlendingar

utenriks

Utanlandske reisande med 157 land med visumfri avtalar med Filippinane som er fullvaksinerte og har testa negativt for viruset, er velkomne tilbake til landet og treng ikkje lenger å vere i karantene når dei kjem.

Styresmaktene har òg fjerna eit klassifiseringssystem som forbaud innreise frå dei verst ramma landa i samband med koronapandemien.

– Vi byrjar på neste kapittel langs vegen til å hente oss inn att, seier turistminister Berna Romulo-Puyat. Ho legg til at ho håpar gjenopninga vil bidra til at arbeidsplassar står opp igjen, og at dei genererer inntekter til turistrelaterte selskap og samfunn.

Filippinane innførte nokre av verdas lengstlevande og strengaste koronatiltak, med strenge politihandheva restriksjonar. Målet var å kvele pandemien, som førte til den verste økonomiske tilbakegangen i landet sidan 1940-talet og rekordhøg arbeidsløyse og svolt.

Ifølgje offisielle tal mista over éin million arbeidarar jobbane sine i turistindustrien og ved turistdestinasjonar gjennom det første året til pandemien.

