EU ventar høgare inflasjon og lågare vekst i eurosona

utenriks

– Motvind i fleire variantar har kjølt ned Europas økonomi denne vinteren: den raske spreiinga av omikron, ein inflasjon som held fram å stige, driven av høge energiprisar og vedvarande problem i forsyningskjeda, sa økonomikommissær Paolo Gentiloni då han torsdag la fram den nyaste prognosen.

Kommisjonen ser no for seg ein prisvekst på 3,5 prosent i år. Det er betydeleg høgare enn anslaget på 2,2 prosent som vart lagt fram i november. Inflasjonen er venta å nå ein topp i inneverande kvartal og så minke utover året. Til neste år er han venta å bli på 1,7 prosent.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er venta å vekse med 4 prosent i dei 19 eurolanda. I november var prognosen 4,3 prosent for 2022. Til neste år blir veksten anslått å bremse til 2,7 prosent.

For heile EU anslår kommisjonen at prisveksten endar på 3,9 prosent i år, men fell til 1,9 prosent neste år. Inflasjonsmålet til Den europeiske sentralbanken er 2 prosent, som skal sørgje for balanse mellom vekst og stabilitet.

Den samla BNP-en til dei 27 medlemslanda er venta å vekse i same tempo som i eurolanda: 4 prosent i år. Også det er ei nedjustering frå 4,3 prosent i førre prognose. Neste år blir veksten anslått å bli på 2,8 prosent.

Blant usikkerheitsmomenta som kan føre til at veksten blir ytterlegare dempa, viser kommisjonen til den spente situasjonen i Ukraina.

(©NPK)