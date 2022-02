EU med enorm investeringsplan for Afrika

utenriks

Planen vart lansert under ein pressekonferanse i Senegals hovudstad Dakar torsdag.

Det er den første regionale planen i EU-prosjektet «Global Gateway», der planen er å mobilisere 300 milliardar euro til privat og offentleg infrastruktur innan 2027.

Initiativet vert vurdert som eit svar til Kinas «Belt and Road»-initiativ. Planen er at pengane skal komme som ei blanding av investeringar frå privat sektor og midlar frå EU-institusjonar og medlemsland.

Von der Leyen seier ho er stolt over å kunngjere 150-milliardarsplanen for Afrika, men gav ingen detaljar om korleis pengane skal skaffast eller brukast.

Den mektige leiaren for EU-kommisjonen kom til Senegal onsdag for å førebu seg for eit toppmøte mellom EU og den Afrikanske Union mellom 17. og 18. mars.

– På møtet vil investeringar stå i sentrum for diskusjonane fordi dette er middelet for å oppnå dei felles ambisjonane våre, seier von der Leyen.

– På dette området er Europa den mest pålitelege partnaren for Afrika, og den desidert viktigaste, la ho til.

