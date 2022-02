utenriks

– Vi ventar stadig på ei rekkje tekniske og rettsmedisinske undersøkingar som skal fastslå dødsårsaka, seier visepolitiinspektør Frank Olsen i Nordjyllands Politi på eit pressetreff.

22 år gamle Mia Skadhauge Stevn vart sist sett natt til søndag på byen i Aalborg og meldt sakna måndag formiddag. Måndag kveld kunngjorde politiet at dei jobbar ut frå at ho er utsett for eit brotsverk.

Torsdag vart ein mann fengsla i fire veker for å ha drepe henne, medan ein annan mann vart lauslaten.

(©NPK)