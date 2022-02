California saksøkjer Tesla for rasediskriminering på fabrikk

utenriks

Svarte tilsette skal ha vorte utsette for rasistiske utsegner og diskriminering, ifølgje The California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), ei lokal styresmakt i California som handterer klager om bu- og arbeidsforhold.

Både leiarar og medarbeidarar skal ha brukt rasistiske uttrykk, og ikkje-svarte arbeidarar skal ha fått fordelaktig behandling på kostnad av dei svarte kollegaene sine, ifølgje søksmålet.

I ei pressemelding omtaler Tesla søksmålet som «villeiande». Søksmålet tek for seg forhold frå perioden 2015 til 2019, ifølgje utsegna. Selskapet skriv at dei vil be retten «setje saka på pause og ta andre grep for å sikre at fakta og bevis blir høyrde».

– Å angripe eit selskap som Tesla, som har gjort så mykje for California, burde ikkje vere målet for eit offentleg byrå med påtalemakt, heiter det.

Tesla, som er eigd av milliardæren Elon Musk, har vorte saksøkt fleire gonger som følgje av diskriminering i California dei siste månadene. Sist i desember, då seks kvinner saksøkte selskapet som følgje av ein påstått kultur for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

I oktober vart ein svart tilsett tilkjend nær 137 millionar dollar i erstatning. Han sa han vart utsett for rasistiske utsegner dagleg i 2015 og 2016, fram til han slutta. Tesla har anka dommen og nektar for alle kjennskapar til hendingane mannen hevdar fann stad.

(©NPK)