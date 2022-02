Boris Johnson nektar å seie om han vil gå av dersom han blir bøtelagd

utenriks

Johnson fekk spørsmål om dette på pressekonferansen på torsdag der han deltok saman med Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Saka gjeld moglege brot på koronareglane i samband med ei rekkje festar i statsministerbustaden No. 10 Downing Street. Skandalen, som gjerne blir omtalt som «Partygate,» har sett Johnson under sterkt press om å gå av, og saka blir no etterforska av britisk politi.

Statsministeren er ein av 50 personar som er venta å bli spurd ut av etterforskarar. Dersom han skulle ende opp med å bli bøtelagd for dei påståtte lovbrota, vil presset om å gå av auke betrakteleg.

– Den prosessen må få fortsetje, og eg ser fram til at han blir fullført. Då kjem tida til å seie meir om det, sa Johnson til reporterar i Brussel torsdag.

(©NPK)