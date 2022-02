Baerbock ønskjer nye samtalar mellom israelske og palestinske leiarar

utenriks

Under eit møte med den israelske kollegaen sin Yair Lapid sa Baerbock at Israels tryggleik framleis er av grunnleggjande betydning for Tyskland, men kritiserte òg bygginga av israelske busetjingar i palestinske område.

Baerbock og partiet hennar støttar ei tostatsløysing i området. Israels statsminister Naftali Bennett har på si side lova å byggje fleire busetjingar.

Seinare torsdag besøkte Baerbock Palestinas president Mahmoud Abbas og utanriksminister Riyad al-Maliki på Vestbreidda.

– Vi håpar Tyskland vil overtyde Israel om å setje seg ved forhandlingsbordet med oss, sa al-Maliki etter møtet.

Fredssamtalane mellom Israel og Palestina har stått i stampe sidan 2014.

(©NPK)