Asia-børsane opp etter Wall Street-auke

Nikkei 225-indeksen steig 0,42 prosent torsdag. Den breiare Topix-indeksen var opp 0,53 prosent.

Utviklinga gjekk same veg på Hongkong-børsen, der Hang Seng-indeksen steig 0,39 prosent. Composite-indeksen i Shanghai var opp 0,17 prosent, medan Composite-indeksen på Kinas andre børs i Shenzhen fall 0,64 prosent.

Oppgangen, utanom på børsen i Shenzen, kom etter positiv utvikling på USA-børsane. Der enda Dow Jones-indeksen med ein vekst på 0,9 prosent, medan den breiare S&P 500-indeksen steig 1,5 prosent. Teknologitunge Nasdaq enda dagen med ein oppgang på 2,1 prosent.

Marknaden ventar i spenning på inflasjonstal frå USA, som kjem seinare torsdag. Marknadsanalytikar David Madden i Equiti Capital knyter optimismen på Wall Street til dempa frykt over kva tiltak USAs sentralbank kan komme med seinare, og dessutan dempa frykt over sjansane for krig i Ukraina.

– Fryktfaktoren knytt til potensielle utfall av dette har vorte redusert, noko som er grunnen til at vi ser vekst igjen, seier han.

Sjølv om stemninga er positiv no, er nervane i spenn før inflasjonstalet. Viser det seg å vere høgare enn det venta talet på 7,2 prosent, kan det leggje press på den amerikanske sentralbanken for å ta kraftigare grep for å dempe prisstiginga.

