WHO: Talet på koronatilfelle fell

utenriks

Talet på dødsfall som blir knytt til koronasmitte har gått ned med 7 prosent, opplyser WHO i vekerapporten sin.

Omikron-varianten er stadig meir dominerande og utgjer no nesten 97 prosent av alle tilfelle som er registrerte av den internasjonale virussporingsplattforma kjent som Gisaid. Deltavarianten stod for litt over 3 prosent.

– Førekomsten av omikronvarianten har auka globalt og er no oppdaga i nesten alle land, opplyser WHO.

– Men mange av landa som rapporterte ein tidleg auke i talet på tilfelle på grunn av omikronvarianten, har no rapportert ein nedgang i det samla talet nye tilfelle sidan byrjinga av januar 2022, heiter det vidare.

Til saman vart det registrert meir enn 19 millionar koronatilfelle og om lag 68.000 dødsfall i veka frå 31. januar til 6. februar. Talet på smittetilfelle har falle i alle WHOs seks regionar, bortsett frå den austlege middelhavssona som rapporterer eit hopp på 36 prosent – spesielt på grunn av auke i Afghanistan, Iran og Jordan.

Smittetilfella fall med 7 prosent i Europa, med sterkast nedgang i land som Frankrike og Tyskland, men land i Aust-Europa – som Aserbajdsjan, Kviterussland og Russland – melder om auke.

I Amerika fall talet på tilfelle med 36 prosent. USA, som framleis er det hardast ramma landet, melder om 1,87 millionar nye tilfelle, ei halvering frå veka før.

WHO viste òg til førebelse data om effektiviteten av vaksine. Oppfriskingsdose aukar vaksineeffektivitet til over 75 prosent for alle vaksinetypar, sjølv om raten fall etter tre til seks månader etter injeksjon.

