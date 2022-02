Ukrainas utanriksminister meiner Europa har forhindra russisk invasjon

utenriks

– Situasjonen held fram med å vere spent, men er under kontroll. Diplomatiet held fram med å senke spenningsnivået, seier utanriksminister Dmytro Kuleba.

– Måten det europeiske samfunnet reagerer på denne krisa vil vere avgjerande for Europas tryggleik og framtida til kvart enkelt europeisk land, seier han.

Utsegnene kjem etter at Frankrikes president Emmanuel Macron tidlegare denne veka reiste til Moskva for å snakke ansikt til ansikt med Russlands president, Vladimir Putin. Macron reiste deretter vidare til Kiev for samtalar med Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj.

Møta har vorte karakteriserte som positive, og Macron meiner at ei vidare eskalering av den spente situasjonen er umogleg.

(©NPK)