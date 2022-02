Tyskland: Bekymringsverdig lite gass på lager

utenriks

Presset på energiforsyningane er ekstra høgt på grunn av frykta for ein konflikt med Russland, som leverer rundt 40 prosent av gassen som blir brukt i Europa.

– Vi følgjer sjølvsagt med på gasslagera, og nivået er heilt klart urovekkjande, sa talspersonen på ein av dei faste pressekonferansane til regjeringa onsdag.

Fyllingsgrada på lagera er for tida 35–36 prosent, under den kritiske grensa på 40 prosent. Det er gassvolumet styresmaktene har berekna at landet treng for å handtere ein plutseleg og ekstrem kuldeperiode på opptil ei veke. For å vere førebudd på ein månad med meir moderat kulde, må lagera vere halvfulle.

I 2020 var fyllingsgrada aldri under 71 prosent, ifølgje bransjeorganisasjonen Gas Infrastructure Europe.

