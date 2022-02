Toyota sette fart på Tokyobørsen

utenriks

Nikkei 225-indeksen starta oppgangen ved opninga, og ved børsslutt var oppgangen på 1,08 prosent. Den breiare Topix-indeksen gjekk opp 0,94 prosent.

Oppgangen blir sett i samanheng med at børsane i USA tysdag enda med oppgang, og dessutan at japanske Toyota la fram betre resultat enn venta for tredje kvartal. I tillegg kjem det inflasjonstal frå USA seinare i veka.

I Hongkong var oppgangen endå større då børsen der opna seinare onsdag. Hang Seng-indeksen var opp 1,6 prosent etter opning. I Shanghai steig Composite-indeksen 0,3 prosent etter opning.

