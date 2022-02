Terrortiltalt i Paris-rettssaka: Eg drap ikkje nokon

utenriks

– Eg drap ikkje nokon, eg skadde ikkje nokon. Eg forårsaka ikkje så mykje som ei skramme, sa 32-åringen då han onsdag vart spurd ut i retten.

Fransk påtalemakt meiner at Abdeslam sjølv hadde på seg eit bombebelte som han ikkje klarte å detonere den fatale kvelden i Paris 13. november i 2015. Han skal i tillegg ha hjelpt til med å organisere det koordinerte terrorangrepet, mellom anna ved å skaffe bilar og hotellrom.

IS tok på seg ansvaret for angrepet, og onsdag gjentok Abdeslam si støtte til IS. I tillegg åtvara han retten om at det vil vere ein tabbe å statuere eit døme ved å dømme han til livstid i fengsel.

– Dersom nokon i framtida går på ein buss eller metro med ein koffert full av sprengstoff og i siste liten ombestemmer seg, så vil han då vite at det kan han ikkje gjere fordi då vil han bli fengsla eller drepen, sa Abdeslam.

Flykta til Belgia

Abdeslam har nekta å la seg avhøyre sidan han vart arrestert i ein omfattande politiaksjon i Belgia nokre månader etter terrorangrepa.

Han har likevel erkjent å ha teke av seg bombevesten før han flykta frå den franske hovudstaden midt i kaoset som braut ut terrorkvelden. Han rømde heim til nabolaget der han voks opp i Molenbeek-distriktet i Brussel.

Utspørjinga som starta onsdag, vil i hovudsak ta for seg bakgrunnen og hendingane til 32-åringen forut for terrorangrepa. Påtalemakta har allereie i stor grad kartlagt korleis han brukte store delar av ungdomstida til å røykje hasj og gå på nattklubb.

Dei er spesielt interesserte i å vite om bror til 32-åringen, Brahim, som reiste til Syria tidleg i 2015. Broren var ein av sjølvmordsbombarane i terrorangrepa i Paris.

Abdeslams mor, søster, og dessutan hans tidlegare trulova, var opphavleg meint å forklare seg i retten onsdag. Men dommaren har oppgitt at dette går ut utan å oppgi fleire detaljar rundt dette.

Historisk omfattande rettssak

Den omfattande rettssaka har gått føre seg sidan i haust. Rettssaka er venta å gå føre seg i heile ni månader og er den største i moderne fransk rettshistorie. Justisminister Éric Dupond-Moretti har omtalt rettssaka som «eit rettsleg maraton som manglar sidestykke». Dommen er venta i slutten av mai.

Til saman 20 personar er tiltalte i saka, medan seks andre blir stilt for retten in absentia. Abdeslam er truleg den einaste overlevande frå gruppa som stod bak dei koordinerte angrepa.

130 personar vart drepne i terrorangrepa i Paris, dei fleste av dei på ein konsert med rockebandet Eagles of Death Metal i konsertlokalet Bataclan i sentrum av byen. Midt blant dei 1.500 publikummarane opna terroristane plutseleg eld midt i konserten, og to av mennene utløyste etter kvart sjølvmordsbomber.

