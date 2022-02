Storbritannias utanriksminister til Moskva

utenriks

– Storbritannia er fast bestemt på å stå opp for fridom og demokrati, sa Truss før ho starta reisa mot Moskva onsdag.

Der skal ho møte den russiske motparten sin Sergej Lavrov. Ho seier at bodskapen hennar vil vere at Russland må velje ein fredeleg veg i Ukraina, viss ikkje vil det få enorme konsekvensar i form av vestlege sanksjonar.

– Russland har eit val her. Vi oppmodar dei sterkt til å trappe ned og velje vegen til diplomatiet, seier ho.

Russland har heile tida avvist at dei har planar om å invadere Ukraina. Landet krev mellom anna garantiar for at Ukraina aldri blir Nato-medlem.

