Avgjerda på onsdag inneber ein renteauke på 0,75 prosentpoeng. Dermed ligg den islandske renta på sitt høgaste nivå sidan 2009, ifølgje Bloomberg.

Renteauken er eit nytt forsøk på å få bukt med den stigande inflasjonen.

Sentralbanken i Reykjavik anslår at prisauken vil ende på 5,3 prosent i år, ikkje 3,5 prosent slik han har anslått tidlegare.

Banken har eit inflasjonsmål på 2,5 prosent, og prognosane for både 2023 og 2024 ligg no over dette målet.

