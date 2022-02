utenriks

Det er det beste resultatet nokosinne for eit danskeid selskap.

Overskotet i den danske konteinarverksemda lyder på 117,5 milliardar kroner, ifølgje årsresultatet som vart lagt fram onsdag.

Årsaka til det rekordstore overskotet er i overveiande grad høgare fraktratar for 2021.

Det betyr at Mærsk har fått betre betalt for å frakte varer for kundane sine, noko som har gitt betre resultat for botnlinja.

