Brexit gir britiske bedrifter trøbbel

utenriks

Rekneskapskomiteen i Parlamentet, eller Public Accounts Committee (PAC), offentleggjorde onsdag ein rapport om dei økonomiske konsekvensane brexit har hatt for britisk næringsliv.

Der blir det konkludert med at kostnadene har auka og handelen med EU har falle etter at Storbritannia forlét EU, ifølgje BBC.

Den tverrpolitiske komiteen åtvarar om at situasjonen kan bli verre når nye importreglar trer i kraft seinare i år.

– Berre negativt

– Eitt av dei store brexit-løfta var å frigjere britisk næringsliv slik at dei skulle få rom til å maksimere produktiviteten sin og bidra til økonomien, seier komitéleiar Meg Hillier, som tilhøyrer Labour.

– Men så langt er den einaste synlege effekten auka kostnader, papirarbeid og forseinkingar ved grensa, seier ho.

I rapporten går det fram at det er vanskeleg å skilje brexit-effektane frå konsekvensane av pandemien, men den klare konklusjonen er likevel at Storbritannias farvel til EUs indre marknad og tollunion har hatt ein effekt og at denne effekten har ført til auka belastningar for næringslivet

Komiteen legg til at regjeringa har ein stor jobb framfor seg for å lette byrda til dei skadelidande bedriftene.

Optimistisk før brexit

Den harde dommen til komiteen står i kontrast til det optimistiske biletet som brexit-tilhengjarar teikna før folkeavstemminga i 2016, der eit knapt fleirtal stemde for at Storbritannia skulle forlate EU. Blant dei som teikna eit roseraudt bilete av livet utanfor EU, var statsminister Boris Johnson.

Sidan Storbritannia formelt forlét EU i januar 2020 og avslutta ein overgangsperiode elleve månader seinare, har Johnson stått fast ved at brexit er ein fordel for Storbritannia.

Mellom anna har britane kunna endre innvandringspolitikken sin og signere handelsavtalar med andre land på eiga hand.

Men Johnson ser ut til å ha komme med ei indirekte erkjenning av at tilpassinga ikkje berre er enkel. Tysdag utnemnde han den framståande EU-skeptikaren Jacob Rees-Mogg til minister for brexit-moglegheiter og effektivisering, noko som truleg vil innebere ein større innsats for å rette opp konsekvensane brexit har fått.

Lange køar

I år har vogntog på veg til hamnebyen Dover vorte ståande i 10 kilometer lange køar. Det er òg meldt om kø på den franske sida av Den engelske kanalen.

Forseinkingane kjem fleire faktorar av, mellom anna at den britiske regjeringa skjerpa grensekontrollen i byrjinga av januar.

Den parlamentariske komiteen beskriv løftet til regjeringa om å skape den mest effektive grensa i verda innan 2025, som «optimistisk gitt dagens situasjon». I rapporten blir det dessutan uttrykt bekymring for kva som vil skje når passasjertrafikken over grensa er tilbake til normale nivå etter pandemien, og når systema for grensepasseringar blir endra til sommaren.

Det britiske handelskammeret (BCC) seier at rapporten speglar opplevingane til over 1.000 små og mellomstore bedrifter som driv handel med EU.

Handelskammeret ber om ein stor innsats for å unngå forseinkingar i varetransporten i god tid før hausten.

(©NPK)