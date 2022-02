Tsjekkar blir etterforska etter å ha køyrt i 417 km/t på tysk motorveg

utenriks

Påtalemakta i Stendal nordaust i Tyskland har teke over saka og ventar på å få sendt over all dokumentasjonen, seier ein talsperson. Hittil har lokalt politi teke seg av etterforskinga.

Sjølv om delar av det tyske vegnettet ikkje har noka fartsgrense, er det ikkje heilt fritt fram. Kappkøyring, ulovlege billøp og dessutan «grovt irregulær og aktlaus køyring i upassande hastigheit» er ikkje tillate.

Radim passar er førebels sikta for å ha drive eit ulovleg billøp, noko lova opnar for sjølv om han ikkje kappkøyrde med andre enn seg sjølv. Han risikerer opptil to år i fengsel.

Tsjekkaren skal ha lagt ut ein video frå bilturen i januar, der speedometeret altså viste 417 kilometer i timen. Sjølv meiner han køyringa var forsvarleg og takkar Gud for at det var gode forhold, som gjorde det lett å oppnå den ekstreme farten.

– Det er god sikt, og bilen har ei bremseevne som gjer det mogleg, seier han ifølgje nettstaden 24newsrecorder.

(©NPK)